Официально: Телегин покинул ЦСКА

Нападающий ЦСКА Иван Телегин покинул состав московского клуба, сообщает пресс-служба армейцев.

Согласно информации источника, контракт 29-летнего россиянина со столичной командой был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее стало известно, что форвард в ближайшее время подпишет соглашение с «Авангардом».

Телегин присоединился к ЦСКА в 2014 году. В общей сложности он отыграл в КХЛ 365 матчей, забросил 41 шайбу и отдал 58 результативных передач. В 2018 году игрок в составе сборной России стал олимпийским чемпионом.