Иван Телегин: ЦСКА дал мне очень много, и за все это я благодарен и говорю спасибо

29-летний российский хоккеист Иван Телегин попрощался с московским ЦСКА на своей странице в Instagram.

— Дорогой клуб ЦСКА, коллеги, вся команда, и, кончено же, болельщики! Я хотел бы всех поблагодарить за семь замечательных лет моей жизни, проведенных вместе! За семь лет в клубе я получил большой опыт, были взлеты и падения, поражения и победы, и все это мы прошли вместе с вами бок о бок!

ЦСКА дал мне очень много, и за все это я благодарен и говорю спасибо! Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что все, что ни делается — к лучшему! Как говорил Иоан Златоуст, «Слава Богу за все» — написал хоккеист.

Телегин присоединился к ЦСКА в 2014 году. В общей сложности он отыграл в КХЛ 365 матчей, забросил 41 шайбу и отдал 58 результативных передач.

В 2018 году игрок в составе сборной России стал олимпийским чемпионом, а в 2019 году завоевал с армейцами Кубок Гагарина.