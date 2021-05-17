В сборной Великобритании перед чемпионатом мира сменился главный тренер

В хоккейной сборной Великобритании за несколько дней до начала чемпионата мира сменился наставник.

Прежний рулевой национальной команды Питер Рассел покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

Рассел совмещал работу в британской сборной с тренерской деятельностью в немецком «Фрайбурге», в связи с чем последние девять месяцев провел в Германии.

«Это очень тяжелое для меня решение. Девять месяцев вдали от семьи - это очень большой срок. Я уже пропустил операцию дочери и болезнь жены, и покинуть их опять было бы неправильно.

Сборная Великобритании очень много значит для меня, мы проделали огромный путь», - цитирует специалиста пресс-служба Федерации хоккея Великобритании.