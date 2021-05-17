Самсонов и Кузнецов приняли участие в тренировке «Вашингтона»

Российские хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов провели утреннюю тренировку с командой.

Как сообщает в своем твиттере журналист Том Гулитти, 28-летний нападающий провел занятие вне игровых троек.

Напомним, что ранее Самсонов и Кузнецов были отстранены от игр из-за опоздания на предматчевое собрание команды. Позже россияне попали в ковид-протокол. Кузнецов не выходил на лед с 1 мая.

Второй матч первого раунда плей-офф между «Вашингтоном» и «Бостоном» пройдет 18 мая. Начало в 02:30 (мск).