«Локомотив» расторг контракт с защитником Калининым

Защитник «Локомотива» Александр Калинин покинул состав ярославского клуба, сообщает пресс-служба КХЛ.

По информации источника, контракт с 23-летним россиянином был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что хоккеист перешел в команду в сезоне-2017/2018. В прошедшем сезоне он провел лишь два матча в регулярном чемпионате, не отличившись голевыми действиями.

Ранее игрок защищал цвета «Амура», «Амурских тигров», «Рязань» и «Ладу». В общей сложности он провел в КХЛ семь поединков.

«Локомотив» завершил сезон-2020/21 на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф ярославцы обыграли «Йокерит» (4-0), а затем уступили будущему финалисту Кубка Гагарина – ЦСКА (3-4).