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17 мая 21:34
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: «Бостон» расторгнет контракт с Шэном

Российский нападающий пока не провел ни одного матча в НХЛ.

«Бостон Брюинз» в ближайшее время расторгнет контракт с российским форвардом Павлом Шэном.

Как сообщает Pro hockey rumors, 21-летний уфимец 19 мая станет неограниченно свободным агентом. Соглашение россиянина с клубом НХЛ действует еще год, но «Бостон» решил расстаться с Шэном.

В текущем сезоне Павел играл в АХЛ за «Провиденс Брюинз». Он провел 16 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Ранее нападающий провел семь матчей за «Сочи», но очков не набрал.

Напомним, что Шэн завоевал бронзовую медаль МЧМ-2019 в составе сборной России.

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