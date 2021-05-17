Тарасенко сыграет в первом матче плей-офф между «Сент-Луисом» и «Колорадо»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко полностью восстановился от травмы и сыграет в стартовом матче плей-офф с «Колорадо».

Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летний форвард сыграет во втором звене с другим россиянином Иваном Барбашевым и канадцем Тайлером Бозаком. Тарасенко пропустил шесть последних матчей «блюзменов».

В регулярном чемпионате россиянин провел 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков.

Напомним, что «Сент-Луис» вышел в плей-офф с четвертого места Западного дивизиона, «Колорадо» с первого.

Первый матч между командами пройдет 18 мая. Начало в 18:15 (мск).