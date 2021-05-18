Ассисты Овечкина и Орлова не помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился второй матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором местный «Вашингтон» уступил в овертайме «Бостону» со счетом 3:4.

В составе гостей голы записали на свой счет Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан. Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполении Ти Джея Оши и Гарнета Хэтэуэя, оформившего дубль. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 17 минут и 7 секунд, отличившись результативной передачей. Набранное очко стало для него 133-м за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю Овечкин поднялся на третье место в истории лиги среди левых нападающих. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл в общей сложности 23 минуты, 36 секунд, оформив два ассиста и заработав показатель полезности «0».

Напомним, в первом матче серии «Кэпиталз» обыграли «Брюинз» в овертайме со счетом 3:2. Теперь команды переезжают в Бостон, где 20 мая проведут между собой третий поединок.

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