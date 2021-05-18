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Англия - Премьер-лига 20:00 Саутгемптон 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.70 Х 3.90 П2 2.44
Англия - Первая лига 20:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Фулхэм 0 П1 1.35 Х 5.60 П2 8.60
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18 мая 06:14
автор: Евгений Лиманский

Ассисты Овечкина и Орлова не помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»

«Брюинз» сравняли счет в серии – 1-1.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился второй матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором местный «Вашингтон» уступил в овертайме «Бостону» со счетом 3:4.

В составе гостей голы записали на свой счет Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан. Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполении Ти Джея Оши и Гарнета Хэтэуэя, оформившего дубль. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 17 минут и 7 секунд, отличившись результативной передачей. Набранное очко стало для него 133-м за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю Овечкин поднялся на третье место в истории лиги среди левых нападающих. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл в общей сложности 23 минуты, 36 секунд, оформив два ассиста и заработав показатель полезности «0».

Напомним, в первом матче серии «Кэпиталз» обыграли «Брюинз» в овертайме со счетом 3:2. Теперь команды переезжают в Бостон, где 20 мая проведут между собой третий поединок.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Вашингтон» - «Бостон» - 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

0:1 - 5:05 - Дебраск (Койл, Ритчи)

1:1 - 6:31 - Оши (Овечкин, Карлсон)

1:2 - 9:21 - Бержерон (Пастрняк)

2:2 - 16:42 - Хэтэуэй (Орлов, Эллер)

3:2 - 47:04 - Хэтэуэй (Орлов, Хагелин)

3:3 - 57:11 - Холл (Смит, Грызлик)

3:4 - 60:39 - Маршан (Грызлик, Крейчи)

Счет в серии: 1-1.

источник: «Советский спорт»
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