«Каролина» стартовала в плей-офф с победы над «Нэшвиллом», гол на счету Свечникова

«Каролина Харрикейнз» в первом матче плей-офф Кубка Стэнли обыграла дома «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:2.
В стане хозяев отличились Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал (дважды), Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. Российский нападающий «Харрикейнз» провел на льду 14 минут 54 секунды, заработав показатель полезности «0». В составе гостей шайбы на счету Филипа Форсберга и Эрика Хаулы. Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отыграл 12 минут 59 секунд, не отметившись результативными действиями.
Следующий матч команды вновь проведут на стадионе «Каролины» 20 мая.
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