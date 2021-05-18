Овечкин сравнялся с Торнтоном по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 41-е место в истории НХЛ по набранным очкам за карьеру в плей-офф, повторив результат форварда «Торонто» Джо Торнтона.

В матче против «Бостона» капитан «Вашингтона» провел на льду 17 минут 7 секунд. На седьмой минуте первого периода он отличился результативной передачей. Набранное очко стало для Овечкина 133-м за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю он поднялся на третье место в истории лиги среди левых нападающих, а также вышел на 41-е место среди хоккеистов всех амплуа. Возглавляет рейтинг Уэйн Гретцки (382 очка в матчах плей-офф).

Напомним, третий поединок серии команды проведут в Бостоне 20 мая.