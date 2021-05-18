«Колорадо» нанес поражение «Сент-Луису» в первом матче плей-офф НХЛ, у Барбашева ассист

«Сент-Луис Блюз» в стартовом матче плей-офф НХЛ проиграл на выезде «Колорадо Эвеланш» со счетом 1:4.

В составе победителей дубль оформил Натан Маккиннон, также отличились Кейл Макар и Габриэль Ландеског. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 13 минут 41 секунду, заработав показатель полезности «0».

За «Сент-Луис» шайбу забросил Джордан Кайру, которому ассистировали Роберт Томас и Иван Барбашев. Форвард «Блюз» отыграл 15 минут 12 секунд с показателем полезности «+1». Владимир Тарасенко за 16 минут 21 секунду не отличился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «-2».

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