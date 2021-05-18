Форвард «Колорадо» Ландеског в матче с «Сент-Луисом» оформил «хет-трик Горди Хоу»

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског оформил «хет-трик Горди Хоу», забросив шайбу, сделав голевую передачу и поучаствовав в драке.

Напомним, «Эвеланш» в стартовом матче плей-офф НХЛ обыграл дома «Блюз» со счетом 4:1.

Ландеског в первом периоде подрался с Брейденом Шенном, в начале третьей двадцатиминутки отдал голевую передачу, а на 49-й минуте забросил шайбу.

Таким образом, шведский нападающий стал первым за 24 года игроком в составе «Колорадо», оформившим «хет-трик Горди Хоу» в матче плей-офф НХЛ. Последний раз это удавалось сделать Майку Риччи во встрече с «Чикаго» в 1997 году.