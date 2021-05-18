«Хоккей другого качества»: главный тренер «Бостона» рассказал о победе над «Вашингтоном»

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди поделился впечатлениями от победы своей команды над «Вашингтоном» во втором матче плей-офф Кубка Стэнли (4:3).

«Игроки осознавали значение этого матча. Нам нужно было прибавлять, чтобы добыть победу. Но и важным было показать хоккей другого качества. Сегодня мы играли лучше», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» по ходу матча лидировал 3:2, однако за 2,49 минуты до финальной сирены гости сравняли счет. Уже на 39-й секунде овертайма победу «Брюинз» принес бросок Маршана. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 17 минут и 7 секунд, отличившись результативной передачей. Набранное очко стало для него 133-м за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю он поднялся на третье место в истории лиги среди левых нападающих.

20 мая команды проведут между собой третий поединок в Бостоне.