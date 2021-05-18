Наставник «Вашингтона» Лавиолетт – о поражении от «Бостона»: Сами стреляли себе в ногу

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение своей команды от «Бостона» во втором матче плей-офф Кубка Стэнли (3:4).

«Мы знали, что соперник захочет отыграться и начнет действовать агрессивнее в атаке. Но сами себе стреляли в ногу тем, что не реализовывали собственные моменты. Перед отправлением в Бостон нам предстоит немало поработать над ошибками», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» по ходу матча лидировал 3:2, однако за 2,49 минуты до финальной сирены гости сравняли счет. Уже на 39-й секунде овертайма победу «Брюинз» принес бросок Маршана.

20 мая команды проведут между собой третий поединок в Бостоне.