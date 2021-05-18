Чинахов привез Кубок Гагарина на могилу Черепанова

Егор Чинахов, в прошлом сезоне выступавший за «Авангард», посетил могилу бывшего хоккеиста омского клуба Алексея Черепанова.

«Егор сегодня привез Кубок Гагарина на могилу Алексея Черепанова», – сообщил «РИА Новости» Шуми Бабаев, агент Чинахова.

Черепанов скончался от сердечного приступа 13 октября 2008 года в возрасте 19 лет во время матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Авангард». Судебно-медицинская экспертиза определила, что у Алексея была ишемическая болезнь сердца. В честь Черепанова назван приз «Лучшему новичку сезона КХЛ».

Чинахов в минувшем сезоне помог «Авангарду» впервые в истории завоевать Кубок Гагарина, в сумме набрав 24 очка (15+9) в 53 матчах. 2 мая 20-летний нападающий заключил контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».