Расходы на организацию ЧМ по хоккею в Риге превысили €12 млн

Сумма расходов на проведение чемпионата мира по хоккею превысила 12 миллионов евро, из которых около 30% покрыло правительство страны, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса.

По его словам, самые большие затраты связаны с тем, что надо расселить участников по одному в номере гостиницы.

Напомним, что изначально чемпионат должен был проходить в двух странах – Латвии и Белоруссии. Однако на фоне масштабных акций протестов в братской республике, начавшихся после победы на выборах Александра Лукашенко, латвийский кабмин выступил с инициативой перенести ЧМ в другую страну. В итоге ИИХФ объявила о проведении всех матчей в Риге.