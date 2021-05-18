«Ак Барс» расторг контракт с форвардом Фисенко

Нападающий Михаил Фисенко покинул состав «Ак Барса», сообщает официальный сайт КХЛ.

По информации источника, казанский клуб расторг контракт с 30-летним игроком по обоюдному согласию сторон.

Фисенко защищал цвета команды из Татарстана с 2019 года. В прошедшем сезоне он 48 матчей, забросил две шайбы и отдал три ассиста. Ранее он выступал за «Авангард», «Адмирал», «Амур», новокузнецкий «Металлург» и «Сибирь».

В общей сложности на счету форварда 458 встреч в рамках КХЛ, в которых он набрал 116 (47+69) очков.