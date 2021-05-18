Рене Фазель: Сборная России предстанет очень сильной на чемпионате мира

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что на ЧМ в столице Латвии следует ждать сюрпризов, а также оценил перспективы российской сборной.

«Предстоящий чемпионат мира будет особенным в связи с эпидемиологической ситуацией. Думаю, некоторые результаты нас удивят, сюрпризы точно случатся. Что касается сборной России, то в ней будут играть молодые игроки и энхаэловцы. Эта команда предстанет очень сильной, знаю, что подготовка велась весьма тщательно», – цитирует Фазеля РИА «Новости».

Напомним, россияне стартуют на чемпионате 21 мая матчем против чехов. Далее наша команда в рамках группового этапа сыграет со сборными Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (1 июня) и Белоруссии (2 июня).