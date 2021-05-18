Алексей Морозов: «Адмирал» должен был игрокам и тренерам 100 млн рублей, на данный момент - 56

Глава КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с долгами владивостокского «Адмирала» перед хоккеистами и тренерским штабом.

«Адмирал» постепенно гасит долги. Они были должны игрокам и тренерам 100 млн рублей, теперь — 56», - сказал президент лиги в эфире YouTube-канала «Спорт-Экспресса».

Напомним, что клуб из Владивостока пропустил прошлый сезон по решению администрации Приморского края. Власти решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных клубах региона на фоне пандемии коронавируса.

Отметим, что за семь сезонов в КХЛ «Адмирал» ни разу не прошел дальше 1/8 финала Кубка Гагарина.