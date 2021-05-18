Морозов - о расширении КХЛ: Работаем в этом направлении, есть заинтересованные страны

Глава КХЛ Алексей Морозов высказал мнение, что расширению лиги мешает ситуация из-за пандемии коронавируса.

«Есть заинтересованные страны. Мы работаем в этом направлении. Возвращение «Слована»? Мы с ними говорили, у них пока с финансированием не очень. Все-таки пандемия, у всех сейчас сложная ситуация», - приводит слова президента лиги «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на данный момент в КХЛ выступают клубы из России, Финляндии, Белоруссии, Латвии и Казахстана.

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» минувший сезон провел в подмосковных Мытищах.