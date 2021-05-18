Игорь Есмантович: Надеюсь, что у Толчинского нет будущего в ЦСКА, правильно, что убрали его

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейский клуб поступил правильно когда расстался с нападающим Сергеем Толчинским.

«Думаю, мы будем писать письма в определенные инстанции по вопросам этики. Такого не должно быть. Это плохой пример в рамках того, что он высказался в адрес нас. Ещё раз скажу – хорошо, что мы его убрали. Возможно ли у Толчинского будущее в ЦСКА? Вы знаете, это интересный вопрос. Вопрос будущего. На этот вопрос очень сложно ответить, но я надеюсь, что будущего у него в ЦСКА нет. А как сложится дальше, посмотрим», - цитирует Есмантовича «Чемпионат».

Напомним, что после решающего матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» форвард омичей Толчинский нецензурно оскорбил армейский клуб.

Нападающий является воспитанником московского клуба. Толчинский выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 годы.