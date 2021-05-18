Сборная России прошла карантин и провела первую тренировку в Риге накануне чемпионата мира

Официальный сайт ФХР сообщил, что сборная России, пройдя карантин, провела первую ледовую тренировку на арене Олимпийского центра в Риге, где пройдут матчи чемпионата мира 2021 года группы A.
Сообщается, что хоккеисты работали в следующих сочетаниях:
1 группа
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов - Окулов.
Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.
Красные: Ожиганов – Дронов, Галимов – Морозов – Бурдасов.
Черные: Рафиков – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.
Группа 2
Вратари: Бочаров, Федотов.
Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.
Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 21 мая против команды Чехии. Начало – в 16:15 по московскому времени.
Помимо россиян и чехов в группе A выступят Швеция, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания. Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал.