Сборная России прошла карантин и провела первую тренировку в Риге накануне чемпионата мира

Сообщается, что хоккеисты работали в следующих сочетаниях:

Официальный сайт ФХР сообщил, что сборная России, пройдя карантин, провела первую ледовую тренировку на арене Олимпийского центра в Риге, где пройдут матчи чемпионата мира 2021 года группы A.

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.

Красные: Ожиганов – Дронов, Галимов – Морозов – Бурдасов.

Черные: Рафиков – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.

Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 21 мая против команды Чехии. Начало – в 16:15 по московскому времени.

Помимо россиян и чехов в группе A выступят Швеция, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания. Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал.