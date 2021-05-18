Андрей Назаров: Слишком много критики после поражения России от Чехии, нужно успокоиться и работать

Экс-наставник Андрей Назаров прокомментировал поражении сборной России от команды Чехии на заключительном этапе Еврохоккейтура.

«Слишком много критики вылилось в адрес сборной России по хоккею. После поражения нашей сборной от Чехии было так много истерики, что я удивился. Это, по сути, всего лишь товарищеский матч, а Евротур россияне выиграли досрочно. Нужно успокоиться и работать, впереди чемпионат мира по хоккею», - сказал специалист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в рамках Чешских игр сборная России потерпела два поражения в трех играх. Команда Валерия Брагина уступила Финляндии (1:4) и Чехии (0:4), а также победила Швецию (6:4)

Чемпионат мира в Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на групповом этапе с Чехией, Великобританией, Словакией, Данией, Швейцарией, Швецией и Белоруссией.