«Хороший выбор». Михайлов - о капитанстве Слепышева в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что 27-летний хоккеист ЦСКА Антон Слепышев справится с ролью капитана сборной России на чемпионате мира в Риге.

— У Слепышева есть определенные задатки для этой роли, он - командный игрок, с хорошим потенциалом, который, впрочем, пока полностью не раскрыт. В регулярном сезоне ему мешали травмы, но все равно он выступил качественно. Рад, что это заметили и в сборной. Хороший выбор, — передает слова Михайлова Russia Hockey.

Напомним, чемпионат мира пройдет в столице Латвии с 21 мая по 6 июня.