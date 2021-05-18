Алексеев вызван в «Вашингтон» из фарм-клуба

«Вашингтон» вызвал в основную команду российского защитника Александра Алексеева из фарм-клуба.

Как сообщает официальный твиттер команды, из «Херши Беарс» в «Кэпиталз» отправились четыре хоккеиста. «Вашингтон» готовится к третьему матчу первого раунда плей-офф с «Бостоном».

Алексеев начинал текущий сезон в КХЛ. Защитник провел за «Салават Юлаев» 64 матча, в которых набрал 17 (8+9) очков. Уфимская команда проиграла в четвертьфинальной серии «Ак Барсу» (0-4).

За «Херши Беарс» россиянин сыграл в 12 матчах. Алексеев набрал в АХЛ 9 (2+7) очков.

Третий матч Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Бостоном» пройдет 19 мая.