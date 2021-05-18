Президент ЦСКА - об уходе Телегина в «Авангард»: Ивану нужно перезагрузить карьеру

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал переход нападающего Ивана Телегина в омский «Авангард».

«По Ивану Телегину хорошо сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. Ему действительно нужно перезагрузить свою карьеру, у него все время происходят изменения в семейной жизни. С теми обязанностями, которые у него были в ЦСКА, он справлялся практически в полном объеме. Но его заработная плата в условиях жесткого потолка зарплат не совсем соответствовала уровню нападающего в таком клубе», - приводит слава руководителя клуба сайт армейцев.

Отметим, что Телегин подписал с «Авангардом» контракт на два года.

В минувшем сезоне КХЛ олимпийский чемпион провел 57 матчей, в которых набрал 16 (8+8).