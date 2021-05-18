Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи»

Определен список номинантов на награду «Кинг Клэнси Трофи», которую вручает НХЛ.

Как сообщает официальный сайт лиги, от клуба «Флорида Пантерз» выдвинут голкипер Сергей Бобровский. Россиянин проводит в команде второй сезон.

Отметим, что «Кинг Клэнси Трофи» вручается хоккеисту НХЛ, который является примером для коллег на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни. Каждый клуб представлен одним кандидатом. Победитель получит 25 000 долларов на благотворительность.

Напомним, что Бобровский дважды становился обладателем «Везины Трофи», как лучший голкипер регулярного чемпионата.