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18 мая 21:14
автор: Александр Поволоцкий

Романов не сыграет в первом матче «Монреаля» в плей-офф

Для российского этот сезон в НХЛ является дебютным.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов снят тренерским штабом с первой игры плей-офф НХЛ против «Торонто»

Как сообщает в своем твиттере журналист Эрик Энджелс, эту информацию ему подтвердил главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм. Причина, по которой 21-летний хоккеист не примет участия в игре, пока неизвестна.

Добавим, что в текущем сезоне Романов провел 54 игры, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Напомним, что «Монреаль» занял четвертое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф на «Торонто». Первая встреча состоится 21 мая.

источник: «Советский спорт»
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