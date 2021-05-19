«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» и сравнял счет в серии

Во второй игре первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург» на своем льду в овертайме проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1.

На четвертой минуте счет открыл форвард хозяев Брайан Раст, а на 14-й преимущество «Пингвинз» удвоил нападающий Джефф Картер. Во втором периоде «островитяне» отквитали одну шайбу: на 35-й минуте точный бросок под перекладину нанес Джош Бейли. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 43 броска из 45. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который продолжает восстанавливаться из-за травмы колена, пропустил матч.

Счет в серии стал 1-1. Третий матч команды проведут в Нью-Йорке 21 мая.

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