Ассист Кучерова помог «Тампе-Бэй» одолеть «Флориду»

Во второй игре первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях переиграла «Флориду Пантерз» со счетом 3:1.

За «Лайтнинг» отличились Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский нападающий Никита Кучеров провел на льду 22 минуты 15 секунд, отметившись результативной передачей и заработав показатель полезности «+1». Аналогичный показатель защитника Михаила Сергачева за 20 минут 39 секунд на площадке составил также «+1». Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска из 33.

В составе гостей гол на счету Мэйсона Марчмента. Российский вратарь Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

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