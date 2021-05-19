«Флорида» – «Тампа-Бэй». Василевский признан первой звездой встречи

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой второго матча стартового раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (3:1), сообщает официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 26-летний россиянин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

Второй звездой был признан форвард «Лайтнинг» Ондржей Палат, на счету которого гол и ассист. Тройку лучших замкнул нападающий «Пантерз» Мейсон Марчмент, ставший автором единственного гола в составе своей команды.

Напомним, «Флорида» повела в серии со счетом 2-0.