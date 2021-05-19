Барри Троц: Варламов был великолепен после первого гола «Питтсбурга»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц оценил игру голкипера своей команды Семена Варламова во второй игре первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

«Думаю, что Варламов был великолепен после первой пропущенной шайбы, – цитирует Троца официальный сайт НХЛ. – Были моменты, когда «Питтсбург» мог повести со счетом 3:1, но он сделал несколько ключевых сэйвов. Я считаю, что он очень хорошо двигался».

Минувшей ночью «Айлендерс» уступили «Питтсбургу» 1:2, пропустив обе шайбы в первые 14 минут встречи. Варламов совершил 43 сэйва.

В первой игре команда из Нью-Йорка добилась победы 4:3 в овертайме, а ее ворота защищал Илья Сорокин.

Третий матч состоится в ночь с 20 на 21 мая.