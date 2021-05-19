Джон Купер: Игроки «Тампы» отлично себя проявили, удержав минимальное преимущество

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал победу своей команды во второй игре первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды».

«Молнии» победили «пантер» со счетом 3:1. Стивен Стэмкос и Ондржей Палат отличились впервые 15 минут, а на исходе основного времени Янни Гурд забросил шайбу в пустые ворота. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 32 сэйва и был признан первой звездой встречи.

«Мы уже все это проходили, – цитирует Купера официальный сайт НХЛ Если хочется далеко зайти в плей-офф, то надо уметь побеждать как в матчах, которые заканчиваются со счетом 5:4, так и в тех, где счет будет 2:1. Сегодня ребята отлично проявили себя, удержав минимальное преимущество».

Третий матч состоится в ночь с 20 на 21 мая.