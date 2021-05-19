Канадский тренер Вудкрофт продлил контракт с минским «Динамо»

Официальный сайт минского «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом.

Следующий сезон станет для 51-летнего канадца уже четвертым в команде из столицы Белоруссии.

«Подписание нового контракта с Крэйгом Вудкрофтом – логичный шаг после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничения из-за распространения COVID-19, – отметил генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович. – Наши тренеры и игроки тоже болели, что не лучшим образом сказалось на результатах. И все же команда заняла седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, вышла в плей-офф и показала достаточно качественный хоккей в серии со СКА».

Впервые Вудкрофт работал с «Динамо» в сезоне-2016/17, а в 2019 году вернулся в минский клуб после двух лет в швейцарской команде «Женева-Серветт».