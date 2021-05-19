СМИ: Войнов возобновит карьеру в КХЛ после годичной паузы

Защитник Вячеслав Войнов намерен вернуться в хоккей и продолжит свою карьеру в КХЛ.

Как сообщает «Чемпионат», 31-летний игрок хочет подписать контракт с одним из московских клубов. Войнов может продолжит карьеру в «Динамо», которое проявляет заинтересованность в игроке.

Напомним, что в 2015 году Вячеслав был обвинен в домашнем насилии в отношении своей супруги и провел два месяца в тюремном заключении на территории США. После этого НХЛ дисквалифицировала россиянина на один сезон. Войнов подал апелляцию и в мае 2019 года суд сократил его срок до половины чемпионата. Хоккеист должен был пропустить сезон, чтобы НХЛ зачла это наказание.

В последний раз двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лед в составе «Авангарда» в первом раунде Кубка Гагарина-2020 в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-4).