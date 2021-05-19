СКА подписал контракт с нападающим из Белоруссии

Форвард белорусского «Гомеля» Александр Скоренов подписал двусторонний контракт со СКА.

Как сообщает сайт клуба из Санкт-Петербурга, 21-летний нападающий в ближайшее время присоединится к команде ВХЛ «СКА-Нева».

Скоренов является воспитанником «Гомеля». В минувшем сезоне нападающий провел за родную команду 60 матчей, в которых набрал 51 (26+25) очко. Александр вошел в пятерку лучшим бомбардиров лиги и стал обладателем серебряных медалей.

Напомним, что СКА занял второе место в таблице Западной конференции, а в полуфинальной серии уступил ЦСКА (2-4).