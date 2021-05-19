Егор Чинахов: Награда имени Черепанова для меня - не пустой звук

Бывший форвард омского «Авангарда» Егор Чинахов, перешедший в «Коламбус Блю Джекетс», рассказал о мотивации получить звание лучшего новичка КХЛ прошлого сезона, а также о прощании с российской командой и болельщиками.

«Получить этот приз было бы очень приятно. Это будет заслуга всех тренеров и партнеров. Для меня награда имени Черепанова - не пустой звук.

Если не получится заиграть в НХЛ, конечно, хотелось бы вернуться в родной клуб. Обид на него не держу, он дал мне все, что у меня есть.

Болельщики желали удачи в «Коламбусе», подбадривали», - приводит слова хоккеиста Sport24.ru.

Напомним, в сезоне КХЛ 2020/2021 игрок в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина.