Кудако перешел из «Северстали» в «Сибирь»

Защитник «Северстали» Вадим Кудако перешел в новосибирский клуб «Сибирь».
Как сообщает официальный сайт КХЛ, 24-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента. «Северсталь» не стала повторять предложение, которое ранее «Сибирь» сделала Кудако. Череповецкий клуб получит денежную компенсацию за защитника.
В минувшем сезоне Кудако провел 55 игр, в которых набрал 9 (4+5) очков.
Напомним, что «Северсталь» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уступила в серии московскому «Динамо» со счетом 1-4.
источник: КХЛ