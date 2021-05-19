«Барыс» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Кярпята»

«Барыс» из Нур-Султана заключил контракт с канадским нападающим Коди Куником.

Как сообщает официальный сайт клуба из Казахстана, соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Большую часть карьеры Куник провел в низших североамериканских лигах. Последние четыре сезона форвард провел в Финляндии.

В минувшем сезоне Куник сыграл в 58 матчах, в которых набрал 49 (18+31) очков.

Напомним, что «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил магнитогорскому «Металлургу» (2-4).