Саморуков продолжит карьеру в «Эдмонтоне»

Российский защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает твиттер армейцев, 21-летний хоккеист возвращается в «Эдмонтон». Минувший сезон Дмитрий играл в ЦСКА на правах аренды. «Эдмонтон» выбрал Саморукова на драфте 2017 года под общим 84-м номером. В НХЛ он не провел ни одной игры.

Контракт защитника с армейцами истек 30 апреля.

Саморуков провел в сезоне КХЛ 48 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.