Игорь Никиктин: Сезон был сложным, но интересным

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги сезона КХЛ-2020/21.
— Мы не смогли реализовать свой потенциал в полной мере. Мы могли выиграть турнир, но «Авангард» оказался сильнее. Горечь от сезона осталась. Были тактические ошибки, и в психологическом плане команда не совсем оказалась готова к финальной серии. Сейчас надо разораться. Сезон был сложным, но интересным. В предсезонной подготовке и в сезоне мы смогли попробовать что-то новое. Строилась новая команда. Мы был готовы выиграть Кубок, но недостаточно сконцентрированно провели финальную серию, — передает слова тренера официальный сайт армейцев.
Напомним, что красно-синие становились обладателями Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.
источник: ХК ЦСКА