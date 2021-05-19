Йокинен завершил карьеру

38-летний финский нападающий Юсси Йокинен объявил о завершении карьеры.

Как сообщил сам игрок на официальном сайте «Кярпята», главной причиной принятия такого решения является то, что он больше не чувствует в себе сил для выступлений на профессиональном уровне и хочет больше времени проводить с семьей.

Йокинен известен по выступлениям за »Даллас», «Тампу-Бэй», «Каролину», «Питтсбург», «Флорида», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Коламбус» и «Ванкувер».

В составе сборной Финляндии форвард выигрывал серебряные медали на Олимпиаде в Турине и бронзовые - в Сочи.