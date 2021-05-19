Малкин отправится с «Питтсбургом» на выездные матчи плей-офф с «Айлендерс»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин может принять участие в выездных матчах первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Малкин поедет с нами на выездные игры. Десмит — нет. Они не выходили на раскатку сегодня», — цитирует главного тренера «пингвинов» Майка Салливана журналист Мишеля Кречиоло в своем твиттере.

Напомним, 34-летний нападающий получил травму в заключительном матче регулярного чемпионата с «Баффало» и пока не выходил на лед в плей-офф.

Добавим, что счет в серии между «Питтсбургом» и «Айлендерс» 1-1. Третий матч состоится 21 мая. Начало в 2:00 (мск).