Мэры Монреаля и Торонто поспорили, чья команда пройдет дальше в Кубке Стэнли

Мэры канадских городов Монреаля и Торонто Джон Тори и Валери Плант заключили пари на выход команд НХЛ из одноименных городов в следующую стадию плей-офф Кубка Стэнли.

«Впервые за 42 года «Торонто» и «Монреаль» встречаются в плей-офф НХЛ. Счастливы заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант», - такое сообщение оставил Тори в своем твиттере.

Проигравший перечислит одну тысячу канадских долларов в благотворительные организации Монреаля или Торонто, отправит победителю свое лучшее пиво и знаменитые закуски, а также вывесит над зданием городской администрации флаг победителя.

Напомним, первый матч серии между «Канадиенс» и «Мэйпл Лифс» состоится в ночь с четверга на пятницу.

Начало в 02:30 по московскому времени.