Питер Лавиолетт: Кузнецов должен сам решить, готов он играть или нет

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил состояние травмированных хоккеистов команды в преддверии третьего матча 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз».

«Кузнецов должен сам решить, готов он играть или нет после трехнедельной паузы. Врачи разрешили ему выйти на лед в предстоящей игре.

Коннор Макмайкл готов принять участие в матче.

Утром занимались Кузнецов, Самсонов, Эллер. Оши отсутствовал. Ванечек не будет играть в связи с травмой нижней части тела», — приводит слова специалиста обозреватель Том Джуллити в своем твиттере.

Напомним, третья встреча между командами состоится в ночь с 19-го на 20-е мая. Начало в 01:30 по московскому времени.