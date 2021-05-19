Несколько игроков «Сент-Луиса» сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем с «Колорадо»

Несколько хоккеистов «Сент-Луис Блюз» сдали положительные тесты на коронавирус перед вторым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Руководство «блюзменов» считает результаты ложноположительными.

«Мы обнаружили расхождения в результатах тестов, относящихся к нескольким игрокам. Мы связывались с лигой по поводу дополнительного тестирования. Более подробная информация появится во второй половине дня.

Главный тренер Крэйг Берюбе и игроки команды смогут дать свои комментарии только после игры», — цитирует президента по хоккейным операциям и генерального директора »Сент-Луиса» Дуга Армстронга клубная пресс-служба.

Второй матч серии пройдет 20 мая. Начало игры в 05:30 по московскому времени.