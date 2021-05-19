Генменеджер «Ак Барса» Якубов – о Линдхольме: Мы уверены, что Пер усилит команду

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поделился мнением о 29-летнем новичке клуба Пере Линдхольме.

— Линдхольм – качественный нападающий, довольно разноплановый хоккеист, который умеет играть и в центре, и на фланге. Это опытнейший хоккеист, хорошо работающий на точке вбрасывания и на пятаке. Он три сезона провел в Северной Америке, год назад выступал в розыгрыше Кубка Стэнли, сейчас вызван в сборную Швеции для выступления на чемпионате мира. Мы уверены, что Пер усилит «Ак Барс» и рады его приходу в нашу команду, — приводит слова Якубова официальный сайт «Ак Барса».

В сезоне-2020/21 швед провел за «Бостон» один матч, после чего вернулся в «Шеллефтео» и набрал 19 (4+15)очков в 33 матчах.