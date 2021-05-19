Алексей Волков: Демченко все еще прогрессирующий голкипер

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал переход в стан «ястребов» вратаря Василия Демченко.

«По вратарским меркам Василий Демченко все еще прогрессирующий голкипер. Однако у него уже есть опыт выступления в КХЛ, в том числе и в плей-офф. В этом сезоне он получил опыт игры за океаном и, когда выпадал шанс, смотрелся очень надежно. Это говорит о его хорошем физическом и психологическим состоянии. Мы уверены, что Василий вместе с Шимоном Грубецом составят отличный вратарский тандем», — приводит слова Волкова официальный сайт «Авангарда».

Напомним, в текущем сезоне 27-летний голкипер провел четыре матча в АХЛ за фарм-клуб «Монреаль Канадиенс» — «Лаваль Рокет».

Демченко является воспитанником челябинского «Трактора». В КХЛ, помимо своего родного клуба, голкипер выступал также за магнитогорский «Металлург».