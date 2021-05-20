Даррен Диц: Наша цель — выиграть турнир

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

— Мы не едем на турнир с мыслью, что круто занять шестое, второе или четвертое место. Наша цель — выиграть турнир. И в коротком формате может случиться что угодно. С каждой игрой мы будем приближаться к нашей главной цели — победе.

Мы будем удовлетворены только победой. Это будет интересный турнир и возможность для всех проявить себя, — передает слова хоккеиста Sports.kz

Соперниками сборной Казахстана по группе Б станут Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия и Италия.