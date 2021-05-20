Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» в гостях обыграть «Бостон»

Третий матч первого раунда Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» – «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой хозяев во втором овертайме со счетом 3:2.

В составе победившей команды шайбы забросили Тейлор Холл (30-я минута), Брэд Маршан (52) и Крэйг Смит (86).

Соперник ответил голами Александра Овечкина (29) и Ника Дауда (39). Отметим, что россиянин забросил свою 800-ю шайбу в рамках НХЛ. Таким образом, 35-летний игрок стал шестым хоккеистом в истории лиги, кто смог достичь такого результата.

Голкипер Илья Самсонов провел свою дебютную встречу в рамках плей-офф и отразил 40 бросков из 43. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 32 минуты 8 секунд и завершил игру с показателем полезности «-1». Форвард Евгений Кузнецов провел на льду 26 минут 41 секунд, однако не отличился результативными действиями.

«Бостон» одержал вторую победу в серии – в данный момент «Брюинз» ведут со счетом 2-1. Следующая игра между командами состоится 22 мая.